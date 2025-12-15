Ричмонд
Названо слово 2025 года по версии словаря Merriam-Webster

Американский словарь Merriam-Webster выбрал «слоп» словом 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Американский словарь Merriam-Webster назвал термин «слоп» словом 2025 года. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.

«Редакторы Merriam-Webster выбрали slop словом 2025 года», — говорится в публикации.

Как пояснили в Merriam-Webster, термин обозначает низкокачественный цифровой контент, который создается в больших количествах. Также при его формировании может использоваться технология искусственного интеллекта.

Сюда словарь относит абсурдные видеоролики, фейковые новости и другие продукты в медиапространстве, имеющие низкое смысловое качество. Термин возник в XVIII веке и ранее обозначал грязь или слякоть, позднее приобретя значение «отбросы» и «мусор».

Ранее KP.RU сообщал, что по итогам народного голосования в России словом 2025 года стала «тревожность». Помимо этого термина, в других номинациях одержали победу слова «окак», «ИИ» и «промпт».