Диброва: скандал вокруг Долиной зачем-то нужен другим людям

Травля певицы Ларисы Долиной стала целенаправленным инструментом давления на артистку. Такое мнение высказала модель Полина Диброва в беседе с NEWS.ru.
«Я считаю, что травля Долиной зачем-то нужна другим людям», — сказала она.
Диброва считает, что происходящее является инструментом, чтобы «обезоружить и уничтожить человека». Модель пожелала артистке сил со всем справиться, отметив непредсказуемость жизни.
При этом певица Слава (Анастасия Сланевская) заявила, что рассматривает возможность подачи иска к Ларисе Долиной, передает «360». В соцсетях исполнительница сообщила, что на фоне связанного с Долиной скандала у нее сорвалась сделка по продаже квартиры, так как покупатели испугались правовых рисков.
Ранее адвокат Андрей Алешкин дал советы, как не стать жертвой «схемы Долиной».