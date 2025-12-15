Диброва: скандал вокруг Долиной зачем-то нужен другим людям

При этом певица Слава (Анастасия Сланевская) заявила, что рассматривает возможность подачи иска к Ларисе Долиной, передает «360». В соцсетях исполнительница сообщила, что на фоне связанного с Долиной скандала у нее сорвалась сделка по продаже квартиры, так как покупатели испугались правовых рисков.