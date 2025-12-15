Ричмонд
Диброва: скандал вокруг Долиной зачем-то нужен другим людям

Полина Диброва назвала ситуацию вокруг Ларисы Долиной травлей.

Источник: Аргументы и факты

Травля певицы Ларисы Долиной стала целенаправленным инструментом давления на артистку. Такое мнение высказала модель Полина Диброва в беседе с NEWS.ru.

«Я считаю, что травля Долиной зачем-то нужна другим людям», — сказала она.

Диброва считает, что происходящее является инструментом, чтобы «обезоружить и уничтожить человека». Модель пожелала артистке сил со всем справиться, отметив непредсказуемость жизни.

При этом певица Слава (Анастасия Сланевская) заявила, что рассматривает возможность подачи иска к Ларисе Долиной, передает «360». В соцсетях исполнительница сообщила, что на фоне связанного с Долиной скандала у нее сорвалась сделка по продаже квартиры, так как покупатели испугались правовых рисков.

Ранее адвокат Андрей Алешкин дал советы, как не стать жертвой «схемы Долиной».