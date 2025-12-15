Пожилого британца крупно оштрафовали из-за залетевшего ему в рот листа

Они заявили, что видели, как британец плюнул на землю, так что теперь должен заплатить штраф в 250 фунтов стерлингов (26 тысяч рублей — прим. «ВМ»). Мужчина попытался объяснить ситуацию, но собеседники отказались его слушать. После апелляции размер штраф уменьшили почти в два раза. Однако семья британца очень возмутилась из-за этой ситуации.