Пожилого британца крупно оштрафовали из-за залетевшего ему в рот листа

Пожилой житель Скегнесса в Великобритании отправился на прогулку по городу, когда в один момент порыв ветра сорвал с дерева лист, который залетел ему в рот. Он откашлялся и выплюнул инородный предмет. Двое сотрудников муниципальных служб тут же подошли к нему и выписали штраф.
Они заявили, что видели, как британец плюнул на землю, так что теперь должен заплатить штраф в 250 фунтов стерлингов (26 тысяч рублей — прим. «ВМ»). Мужчина попытался объяснить ситуацию, но собеседники отказались его слушать. После апелляции размер штраф уменьшили почти в два раза. Однако семья британца очень возмутилась из-за этой ситуации.
—Сколько вы знаете 86-летних, которые ходят и плюют? Это грязная привычка. С тех пор мы наблюдали, как эти офицеры обращаются ко многим пожилым людям. Будто те хулиганы, — передает слова супруги мужчины таблоид Daily Mail.
Недавно супружеская пара в Лондоне оказалась вынуждена угнать у воров собственный автомобиль Jaguar из-за того, что местные правоохранители были слишком сильно заняты другим расследованием и отказались им помочь.