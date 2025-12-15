15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник управления заготовок и внешнеэкономической деятельности Белкоопсоюза Алексей Сиротин рассказал в проекте БЕЛТА «Страна говорит» о том, как Белкоопсоюз распределяет продукцию стабфондов между регионами и торговыми сетями.
Распределение продукции из стабилизационных фондов между регионами и торговыми сетями в основном производится по региональному принципу, сказал Алексей Сиротин. «Потребительская кооперация присутствует во всех областях, поэтому организации стремятся работать с местными производителями, чтобы минимизировать транспортные расходы и логистические сложности», — пояснил он.
В регионах, где возникла нехватка продукции, например в Витебской области, применялся межрегиональный подход в рамках государственного заказа. Ресурсные области, такие как Брестская и Гродненская, поставляли товары в дефицитные зоны, включая город Минск, Могилевскую и Витебскую области. -0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.