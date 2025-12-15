Как Белкоопсоюз распределяет продукцию стабфондов между регионами и торговыми сетями

Распределение продукции из стабилизационных фондов между регионами и торговыми сетями в основном производится по региональному принципу, сказал Алексей Сиротин. «Потребительская кооперация присутствует во всех областях, поэтому организации стремятся работать с местными производителями, чтобы минимизировать транспортные расходы и логистические сложности», — пояснил он.