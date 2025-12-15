«Вечерняя Москва» стала лауреатом престижной премии

Неформальный девиз форума и премии — «Для всех, кто хочет заглянуть в будущее». И это неслучайно. Ведь здесь собираются директора по инновациям, цифровым технологиям и маркетингу известных корпораций (банковский сектор, ТЭК, IT-гиганты и другие), создатели стартапов и инвесторы, собственники бизнеса. Событие дает возможность из первых рук познакомиться с бизнес-кейсами, о которых не найти информацию в открытом доступе. В этом году в рамках форума были представлены две новые премии — «Лидеры кибербезопасности» и «Биотех: новые горизонты».