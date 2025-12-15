«Вечерняя Москва» стала лауреатом престижной премии

Юбилейная Торжественная Церемония награждения лауреатов премии «Время инноваций» уже в 15-й раз собрала ведущие компании России и СНГ. Премия и одноименный форум проходили в Ташкенте 11−12 декабря и были посвящены передовым разработкам в разных отраслях. «Вечернюю Москву» наградили за лучший проект среди СМИ и массовых коммуникаций по популяризации инновационной деятельности в сфере промышленности.
Редакция «ВМ» представила серию работ о современной промышленности столицы. Сегодня в городе действует около 4600 различных предприятий, каждый десятый работающий москвич занят в промсекторе. При этом ассортимент столичной продукции наглядно описывает фраза — «от конфет до ракет», настолько разные отрасли и производители есть в мегаполисе. Во многом от их успехов зависит укрепление технологического суверенитета России. «ВМ» регулярно знакомит читателей с инновационной продукцией и технологиями московских заводов и фабрик, рассказывает о строительстве индустриальных площадок, подготовке «рабочих будущего». Все это нашло отклик у экспертного жюри премии.
Среди лауреатов также — «Ростелеком», «Аэрофлот», «Россети», «Сбер», Онлайн-кампус НИУ ВШЭ.
Неформальный девиз форума и премии — «Для всех, кто хочет заглянуть в будущее». И это неслучайно. Ведь здесь собираются директора по инновациям, цифровым технологиям и маркетингу известных корпораций (банковский сектор, ТЭК, IT-гиганты и другие), создатели стартапов и инвесторы, собственники бизнеса. Событие дает возможность из первых рук познакомиться с бизнес-кейсами, о которых не найти информацию в открытом доступе. В этом году в рамках форума были представлены две новые премии — «Лидеры кибербезопасности» и «Биотех: новые горизонты».
— В условиях цифровой эпохи, когда киберугрозы становятся все сложнее, а их последствия для экономики и национальной безопасности — все масштабнее, необходимо изучать и масштабировать успешные практики в сфере информационной защиты, — отметили в оргкомитете форума «Время инноваций».
В свою очередь, биотехнологии открывают сегодня новые пути для развития человечества: от победы над наследственными заболеваниями — до продовольственной безопасности и охраны окружающей среды. Биотех входит в число самых быстрорастущих перспективных отраслей. Новая премия призвана находить и отмечать разработки, улучшающие качество жизни людей и способствующие глобальному прогрессу.
СПРАВКА.
Среди номинаций новой премии по кибербезопасности — «Облачное решение года для безопасности», «Продукт года», «Открытие года» и другие. Среди номинаций новой премии в сфере биотехнологий — «Прорыв года», «Разработка года», «Компания года», «Медицинское устройство года» и другие.