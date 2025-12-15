Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: Среди погибших при теракте в Сиднее есть россияне

Среди погибших в Сиднее людей есть постоянно живущие в Австралии россияне.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что среди жертв теракта в Сиднее есть россияне. Эти люди постоянно проживают на территории Австралии, однако имеют российское гражданство по рождению. Об этом дипломат рассказала журналистам на брифинге 15 декабря.

«Как стало известно, среди жертв теракта, к сожалению, есть и наши соотечественники, постоянно проживающие в Австралии», заявила Захарова.

Дипломат добавила, что в России известие о теракте восприняли с глубокой скорбью. Москва решительно осуждает подобные преступные действия, какие были совершены в Австралии во время празднования Хануки.

Ранее KP.RU сообщил, что (по данным на 14 декабря), в результате теракта на пляже Сидней погибли 16 человек, 38 получили ранения разной степени тяжести. Среди погибших есть ребенок.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше