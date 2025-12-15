Захарова: Среди погибших при теракте в Сиднее есть россияне

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что среди жертв теракта в Сиднее есть россияне. Эти люди постоянно проживают на территории Австралии, однако имеют российское гражданство по рождению. Об этом дипломат рассказала журналистам на брифинге 15 декабря.
«Как стало известно, среди жертв теракта, к сожалению, есть и наши соотечественники, постоянно проживающие в Австралии», заявила Захарова.
Дипломат добавила, что в России известие о теракте восприняли с глубокой скорбью. Москва решительно осуждает подобные преступные действия, какие были совершены в Австралии во время празднования Хануки.
Ранее KP.RU сообщил, что (по данным на 14 декабря), в результате теракта на пляже Сидней погибли 16 человек, 38 получили ранения разной степени тяжести. Среди погибших есть ребенок.