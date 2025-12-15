Захарова: Среди погибших при теракте в Сиднее есть россияне

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что среди жертв теракта в Сиднее есть россияне. Эти люди постоянно проживают на территории Австралии, однако имеют российское гражданство по рождению. Об этом дипломат рассказала журналистам на брифинге 15 декабря.