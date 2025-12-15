Ричмонд
В Азовском море за год увеличилось количество медуз

По начало декабря в Азовском море медузы мешали рыбакам вести промысел рыбы.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства («АзНИИРХ») сообщили об увеличении численности медуз в Азовском море. По итогам наблюдений 2025 года, медуза корнерот осенью дольше сохраняла высокую активность по сравнению с предыдущими годами.

Наиболее высокая концентрация медуз в сентябре была зафиксирована в северной части моря и в восточной части Таганрогского залива. При этом отмечается, что средние размеры и масса медуз стали меньше, чем в 2022—2023 годах.

Массовое скопление медуз повлияло на прибрежный рыбный промысел: с конца августа и по начало декабря рыбаки были вынуждены приостанавливать работу из-за большого количества медуз в сетях.

