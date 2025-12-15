Школьникам Югры упростили поступление в колледжи

Четыре региона России включат в эксперимент по поступлению в колледжи.
Ханты-Мансийский автономный округ — Югру планируют включить в федеральный эксперимент по приему в колледжи по результатам двух ОГЭ. Об этом 15 декабря сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
«ХМАО, Камчатский край, Мурманскую и Смоленскую области планируется включить в эксперимент по сдаче двух ОГЭ для поступления в колледжи», — заявил Кравцов. Его слова приводит ТАСС.
Речь идет о поступлении в техникумы и колледжи на базе 9 классов по итогам экзаменов по русскому языку и математике. Это создаст более благоприятные условия для подготовки специалистов, востребованных в регионе, а также расширит возможности для молодежи получить профессиональное образование без дополнительных трудностей.
Ранее в числе других регионов к эксперименту присоединилась Тюменская область. Первыми систему опробовали в Москве, Санкт‑Петербурге и Липецкой области.