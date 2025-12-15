Школьникам Югры упростили поступление в колледжи

Речь идет о поступлении в техникумы и колледжи на базе 9 классов по итогам экзаменов по русскому языку и математике. Это создаст более благоприятные условия для подготовки специалистов, востребованных в регионе, а также расширит возможности для молодежи получить профессиональное образование без дополнительных трудностей.