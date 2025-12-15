Ричмонд
Жена депутата из Тольятти оскандалилась после рассказа о родах в Чили

Жена депутата из РФ Александра Дорожкина полетела рожать в Чили ради получения «сильного паспорта».

Жена депутата из Тольятти Александра Дорожкина родила ребёнка в Чили. Она выбрала эту страну, потому что держатели ее паспортов могут путешествовать без визы в 161 страну. Дескать, для своего ребёнка она хотела «сильный паспорт». Об этом Любовь Марченко сама рассказала в соцсетях, за что моментально попала в скандал.

В скандальном видео жена депутата рассказала, что всегда хотела родить ребёнка за границей. Муж изучал разные страны для родов, такие как США и Канада, но они выбрали Чили. Почему депутат и его жена не рассматривали для родов Россию — не уточняется.

В другом видео Марченко сказала, что за час до поездки узнала, что муж купил ей билеты в бизнес-класс. Это стоило около миллиона рублей.

«Я летела, чтобы дать своему малышу самое лучшее будущее. Паспорт Чили — это свобода путешествий в 161 страну мира без визы. Представляете, какие возможности?» — рассказывала жена депутата в соцсетях.

В пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия» (к которой принадлежит Дорожкин) уже заявили, что начали в отношении депутата и его семьи проверку. Действия жены Дорожкина в партии назвали недопустимыми, так как статус депутата накладывает определенные ограничения, в том числе — разумную скромность.

Ранее KP.RU сообщил, что в Эстонии тоже скандал с депутатом, но в обратную сторону. Там парламент Нарвы возглавил здоровый ментально политик, ругающий нацистов и порицающий русофобию.

