Террорист из «Крокуса» дал первые показания в суде

Другой фигурант дела, 19-летний Мухаммадсобир Файзов*, готовит жалобу на действия силовиков при задержании. Адвокаты утверждают, что он сильно пострадал при падении с дерева с высоты около 15−20 метров, после того, как оперативники его спилили. После падения его госпитализировали, в суд он прибыл на каталке.