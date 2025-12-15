Террорист из «Крокуса» дал первые показания в суде

Допрос продолжится на следующем заседании суда. Уголовное дело рассматривается Вторым западным окружным военным судом с августа в выездном формате в здании Мосгорсуда. Процесс был закрыт для публики по ходатайству прокурора с целью обеспечить безопасность участников. Обвинение завершило представление доказательств в декабре, после чего суд начал заслушивать показания фигурантов.
Другой фигурант дела, 19-летний Мухаммадсобир Файзов*, готовит жалобу на действия силовиков при задержании. Адвокаты утверждают, что он сильно пострадал при падении с дерева с высоты около 15−20 метров, после того, как оперативники его спилили. После падения его госпитализировали, в суд он прибыл на каталке.
Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.
* Внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.