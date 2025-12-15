«Вечерняя Москва» отметила важность развития районный газет на круглом столе, прошедшем в Госдуме

В Госдуме прошел круглый стол на тему «Роль региональных и местных печатных СМИ в устойчивом развитии сельских территорий».
В круглом столе приняли участие: заместитель председателя Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина; заместитель руководителя Фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Евгений Ревенко; генеральный директор АО «Редакция газеты “Вечерняя Москва” Георгий Рудницкий; главный редактор газеты “Московский комсомолец” Павел Гусев; секретарь союза журналистов России Наталья Чернышова; заместитель генерального директора АО ИД “Комсомольская правда” Ирина Дегтярева; начальник отдела развития почтовой и специальной связи Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Евгений Калачев; начальник отдела поддержки и цифровой трансформации периодической печати Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Федор Кожевников; директор по стратегическому развитию ООО “РВБ” (Wildberries&Russ) Алексей Минаев; руководитель Дирекции по развитию бизнеса “Подписка” АО “Почта России” Мария Огай; председатель Союза журналистов Республики Мордовии Людмила Резяпкина.
Георгий Рудницкий поделился опытом работы «Вечерней Москвы» и подчеркнул важность развития районных газет. Поддержал это заявление Евгений Ревенко.
— Читатели в селах хотят держать в руках живую газету и знакомиться с местными новостями. Доставка газет до каждого населенного пункта помогла бы сохранить единое информационное пространство. Массовые нарекания к качеству работы «Почты России» заставляют редакции искать альтернативу, — отметил Ревенко.
Как рассказал Алексей Минаев, на их платформе уже начали проработку вопроса доставки газет. По его словам, есть несколько схем, по которым издательства могут работать с маркетплейсами, и каждая из них имеет свою тарификацию в зависимости от конечной цены товаров, оборота и так далее.
Юлия Оглоблина предложила создать рабочую группу с участием экспертов по итогам круглого стола.
— Важно до конца этого года предложить какую-то модель доставки районных газет в ПВЗ и в начале следующего попробовать ее отпилотировать, — сказала депутат.
Районные и сельские газеты, по ее словам, играют исключительно важную роль в жизни жителей сел и деревень.
— В отдаленных территориях, где нет интернета, плохая связь, районные СМИ — это единственный источник информации, — добавила Оглоблина.
В то же время, по ее словам, существуют проблемы с доставкой районных печатных изданий из-за нехватки почтальонов и с ростом стоимости подписки. Крайне важно, подчеркнула Оглоблина, найти новые механизмы поддержки районных изданий и в том числе проработать возможность подписки на них на сайте маркетплейса.