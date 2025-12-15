Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Кузнецова посоветовала отказаться от мелкого новогоднего декора

Ксения Кузнецова рекомендует отказаться от стеклянных шаров, которые могут разбиться и стать причиной травм.

Источник: Аргументы и факты

Некоторые виды новогоднего декора могут представлять опасность для здоровья. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала дизайнер Ксения Кузнецова.

Эксперт рекомендует отказаться от мелких и хрупких украшений, например стеклянных шаров, которые легко разбиваются и могут стать причиной травм. Вместо них лучше выбрать прочные полимерные или деревянные изделия, особенно если в доме есть дети и животные.

Кузнецова также советует тщательно проверять качество старого декора, который используется много лет. Речь идет, в частности, о гирляндах с поврежденной изоляцией, способных вызвать короткое замыкание.

Кроме того, дизайнер призывает обращать внимание на наличие сертификатов качества при покупке искусственных елей и украшений. Товары без соответствующих документов, часто продающиеся на развалах, могут выделять токсичные вещества и легко воспламеняться.

Ранее врач Елена Пятикова рассказала, что гирлянды и мишура могут вызвать аллергию у детей и животных.