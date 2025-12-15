Эксперт Кузнецова посоветовала отказаться от мелкого новогоднего декора

Эксперт рекомендует отказаться от мелких и хрупких украшений, например стеклянных шаров, которые легко разбиваются и могут стать причиной травм. Вместо них лучше выбрать прочные полимерные или деревянные изделия, особенно если в доме есть дети и животные.