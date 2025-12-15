Эксперт Кузнецова посоветовала отказаться от мелкого новогоднего декора

Некоторые виды новогоднего декора могут представлять опасность для здоровья. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала дизайнер Ксения Кузнецова.
Эксперт рекомендует отказаться от мелких и хрупких украшений, например стеклянных шаров, которые легко разбиваются и могут стать причиной травм. Вместо них лучше выбрать прочные полимерные или деревянные изделия, особенно если в доме есть дети и животные.
Кузнецова также советует тщательно проверять качество старого декора, который используется много лет. Речь идет, в частности, о гирляндах с поврежденной изоляцией, способных вызвать короткое замыкание.
Кроме того, дизайнер призывает обращать внимание на наличие сертификатов качества при покупке искусственных елей и украшений. Товары без соответствующих документов, часто продающиеся на развалах, могут выделять токсичные вещества и легко воспламеняться.
Ранее врач Елена Пятикова рассказала, что гирлянды и мишура могут вызвать аллергию у детей и животных.