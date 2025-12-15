Пенсионера оштрафовали на 26 тысяч рублей из-за залетевшего в рот листа

По словам мужчины, в ветреный день во время прогулки в его рот залетел лист, который он выплюнул откашлявшись. В этот момент рядом появились двое инспекторов муниципальных служб, которые заявили, что стали свидетелями нарушения. Несмотря на объяснения пенсионера, ему был выписан штраф в размере 250 фунтов стерлингов (26 тысяч рублей), который позднее удалось уменьшить до 150 фунтов (15,5 тысячи рублей) после подачи апелляции.