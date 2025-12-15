Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусский врач сказала, точно ли надо носить шапку зимой

Врач сказала белорусам, нужно ли зимой носить шапку.

Источник: Комсомольская правда

Ведущий научный сотрудник РНПЦ оториноларингологии Людмила Макарина-Кибак врач сказала, точно ли надо носить шапку зимой. Подробности сообщает БелТА.

Врач, комментируя известную фразу «Носи шапку, иначе уши простудишь — и будут болеть», заметила:

— Я бы рекомендовала не просто носить именно шапку, а избегать сильного общего переохлаждения организма, в том числе ног.

Макарина-Кибак обратила внимание, что необходимо держаться подальше от сквозняков, кондиционеров, которые выставлены на холодный обдув. Она предупредила, что чаще всего все начинается с насморка.

Врач обратила внимание, что переохлаждение может повлиять на отит:

— Скажем так, отит развивается из-за того, что затруднено носовое дыхание. Потому что полость среднего уха соединяется с носоглоткой слуховой трубой. Если у человека возникает насморк, слуховая труба прикрывается и в полости уха скапливается жидкость.

Ранее белорусский врач сказал, как с первого взгляда понять, что у человека грипп.

Тем временем Минздрав подтвердил, что в Беларуси циркулирует гонконгский грипп.

Вместе с тем минимальный вес яблока в магазинах Беларуси должен составлять 90 граммов.