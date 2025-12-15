Ричмонд
В Ростовской области взошло почти 100% озимых культур

Посевы озимых в Ростовской области оценивают как хорошие и удовлетворительные.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области взошло свыше 99% озимых культур. Об этом сообщили в правительстве региона. Аграрии ведут постоянный мониторинг состояния посевов.

Напомним, осенью под будущий урожай в регионе было засеяно озимыми культурами 2,83 миллиона гектаров. Согласно оперативным данным областного минсельхозпрода, всходы получены на площади свыше 2,817 миллиона гектаров, или 99,6% от засеянных площадей.

В аграрном ведомстве отметили, что теплая ноябрьская погода с пополнением влаги создала хорошие условия для развития растений. Это увеличило период вегетации, и озимые ушли в зиму в фазе активного роста.

В текущий момент состояние посевов оценивается как хорошее и удовлетворительное. Их дальнейшая зимовка будет зависеть от погодных условий.

