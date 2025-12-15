Японские ученые выяснили, что пекарские дрожжи могут заменить нефть

Японские ученые создали генетически модифицированные пекарские дрожжи, способные в сотни раз эффективнее производить ценное соединение для фармацевтики и косметики. Работа исследовательской группы под проводилась под руководством доцента Ресуке Ямады из Осакского муниципального университета, передает «Газета.Ru».
Новый штамм дрожжей Saccharomyces cerevisiae демонстрирует исключительную устойчивость в агрессивной среде. Его ключевой особенностью стала способность активно размножаться и производить органическое вещество 2,3-бутандиол, которое в высоких концентрациях обычно токсично для микроорганизмов.
Ученые применили метод направленного мутагенеза, чтобы получить устойчивые штаммы. Наиболее эффективный из них, обозначенный как YPH499/Co58, в условиях стресса размножался в 122 раза активнее, чем обычные дрожжи.
Исследование показало, что устойчивость достигнута за счет активации комплекса клеточных механизмов, которые помогают дрожжам справляться с токсинами и поддерживать энергетический баланс.
Подчеркивается, что эта разработка открывает путь к созданию экологичных биотехнологий, способных заменить часть процессов нефтехимического производства. В перспективе такие микроорганизмы могут быть использованы для «зеленого» синтеза промышленных компонентов, топлива и лекарств.
