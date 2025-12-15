Японские ученые выяснили, что пекарские дрожжи могут заменить нефть

Подчеркивается, что эта разработка открывает путь к созданию экологичных биотехнологий, способных заменить часть процессов нефтехимического производства. В перспективе такие микроорганизмы могут быть использованы для «зеленого» синтеза промышленных компонентов, топлива и лекарств.