В Челябинской области из-за снегопада продлили закрытие трассы М-5

Движение по трассе запретили большегрузам и автобусам.
В Челябинской области продлили ограничения движения на федеральной трассе М-5 «Урал» из-за продолжающегося сильного снегопада. До восьми утра 16 декабря 2025 года на участке от поворота на Чебаркуль до границы с республикой Башкортостан действует особый режим для водителей. Об этом сообщил telegram-канал Федерального казенного учреждения «Упрдор Южный Урал».
«Внимание, водитель! Введенные ранее ограничения в связи с непрекращающимся сильным снегопадом продлеваются до 08:00 (время местное) 16 декабря 2025 года. Продолжаем ликвидировать последствия непогоды: работа техники на трассе М-5», — говорится в сообщении telegram-канала Упрдора.
Временное ограничение движения распространяется на автобусы, маршрутные такси и фуры. На трассе сохраняются сильный снег, переметы и ухудшение видимости. На отдельных участках образуется снежный накат и гололедица. Автомобилистов просят по возможности воздержаться от междугородних поездок.
Ранее синоптики предупредили жителей Челябинской области о неблагоприятных погодных условиях 15 декабря: на регион опустились обильные снегопады и метели, ожидается усиление ветра до 21 м/с. Экстренные службы напомнили населению о необходимости в случае чрезвычайных ситуаций обращаться по телефонам 101 и 112. После снегопада к концу недели в регионе ожидается понижение температуры воздуха до минус 30 градусов.