В Челябинской области из-за снегопада продлили закрытие трассы М-5

В Челябинской области продлили ограничения движения на федеральной трассе М-5 «Урал» из-за продолжающегося сильного снегопада. До восьми утра 16 декабря 2025 года на участке от поворота на Чебаркуль до границы с республикой Башкортостан действует особый режим для водителей. Об этом сообщил telegram-канал Федерального казенного учреждения «Упрдор Южный Урал».