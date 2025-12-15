Музыкант Роман Васильев уверен, что игра на ударных меняет людей

Шоу барабанщиков Vasiliev Groove и народный артист России Александр Олешко 14 декабря представили миру премьеру музыкального спектакля «Щелкунчик и Барабанный король». Проект собрал более 100 артистов на одной сцене. Перед премьерой «Вечерняя Москва» пообщалась с лидером коллектива Романом Васильевым.
— Роман, как в шоу удалось совместить, казалось бы, несовместимое — классику и барабанный драйвовый бой?
— Мы шли к этому проекту не один год, создавая эксклюзивные номера. Впервые мы решили совместить в нашем шоу симфонический оркестр с уникальными аранжировками и барабанное шоу с фантастическими спецэффектами и драйвом!
— Знаю, что в роли рассказчика выступает народный артист России Александр Олешко. Как вам работалось вместе?
— Основная работа с Александром Олешко еще впереди. Он профессиональный артист и приятный в общении человек. Уверен, мы найдем общий язык и сделаем отличное шоу.
— Вы основатель группы барабанщиков. В роликах, которые вы выкладываете в социальных сетях, видно, что ваши музыканты выступают с барабанами, прикрепленными прямо к телу. Не тяжело ли отскакать всю программу на ногах с таким внушительным грузом?
— Спросите об этом ребят, кто играет на больших барабанах. Эти парни настоящие титаны, которые 1,5 часа, не снимая барабанов, дарят зрителям невероятную энергию.
— Вы также выступаете во время футбольных матчей. Как думаете, насколько музыкальное сопровождение помогает болельщикам прочувствовать атмосферу игры?
— Думаю, ударные — это неотъемлемая часть нас самих. Возможно, это самый первый инструмент наших предков. Когда мы слышим барабаны на улице, концерте или на стадионе, в нас просыпается живая энергия. Хочется сразу двигаться, подстукивать, отбивать ногами и руками ритм в такт. Один барабан на стадионе может завести тысячную толпу, а десять барабанов смогут завести 10 стадионов.
— В одном из интервью вы рассказывали, что вас приглашали представлять Россию в разные страны. Так вы побывали в Бразилии, в Мадриде, во Вьетнаме. Знаю, что, например, в Бразилии неплохая барабанная школа. Как вас встретила местная публика?
— В Бразилии люди с самого детства танцуют самбу и барабанят. Великолепные карнавалы и местная культура подарили нам много впечатлений и вдохновения. Публика там очень отзывчивая и зажигательная.
— Что самое смешное или жуткое происходило с вами на гастролях? В той же Бразилии высокий уровень преступности. Не сталкивались ли с криминалом?
— В последний день нашего выступления в Бразилии нас увидел хозяин местного бара, куда он нас и пригласил. Там нас встретили, как дорогих гостей. Весь вечер мы играли с местными музыкантами, пили кашасу и пробовали великолепную местную кухню. Это было феерично и по-настоящему душевно. Бразилия для нас осталась только в позитивных и теплых воспоминаниях.
— Как умение играть на барабанах сказывается в обычной бытовой жизни? Возможно, вы неосознанно отсчитываете ритм, стуча на кухне по кастрюле с супом?
— В обычной жизни нас начинают иногда ненавидеть, потому что мы начинаем автоматически отстукивать любимые ритмы по разным предметам — по холодильнику, по столу.
— Известно, что некоторые футбольные фанаты отличаются тягой к дракам. Попадали ли вы в подобные переделки во время матчей?
— Нет, в такие ситуации мы не попадали. Иногда зритель сам может случайно получить колотушкой по носу, если будет очень любопытным и барабанщик его не заметит.
— В вашей семье династия барабанщиков. Звучит здорово. Но не страшно ли было начинать увлекаться таким искусством, все-таки не всем талантливым музыкантам удается зарабатывать себе на хлеб творчеством…
— Наверное, я об этом на тот момент не думал и просто делал свое дело с единомышленниками. Считаю теперь, что деньги в данном случае это следствие, а не причина.
— У вас есть своя барабанная школа. Как понимаете, что, например, у ребенка есть талант к игре на этом инструменте? Есть ли какие-либо признаки?
— Наши преподаватели дают небольшие пробные задания на первом уроке. Это помогает понять, над чем мы начинаем работать, какой уровень подготовки и прочее. Все остальное зависит от того, насколько ученику нравится инструмент и он хочет заниматься. Были люди, которые ни разу не играли на барабанах, но уже через два месяца обучения выступали на отчетном концерте нашей школы.
— Как посоветуете искать работу начинающим музыкантам? В какие двери стучаться, как искать проекты?
— Занимайтесь любимым делом, и все придет. Стучите и вам откроют.
— На вашем шоу соберется более 100 артистов. Не тяжело было организовать такую масштабную движуху? Надо же одновременно следить за каждым участником…
— Над проектом работает большая команда вместе с режиссером. Это бывает очень непросто, но когда есть лидеры и общее понимание цели у всех, тогда дело всегда идет в гору.
ДОСЬЕ.
Роман Васильев родился 14 декабря 1986 года в поселке Хиславичи. В Смоленске поступил в музыкальное училище имени Глинки. А в 2006 году начал учиться в Московской военной консерватории. Сейчас Vasiliev Groove выступают на мероприятиях по всей стране и устраивают шоу.