Музыкант Роман Васильев уверен, что игра на ударных меняет людей

— В последний день нашего выступления в Бразилии нас увидел хозяин местного бара, куда он нас и пригласил. Там нас встретили, как дорогих гостей. Весь вечер мы играли с местными музыкантами, пили кашасу и пробовали великолепную местную кухню. Это было феерично и по-настоящему душевно. Бразилия для нас осталась только в позитивных и теплых воспоминаниях.