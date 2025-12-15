Ричмонд
Калужский завод решил назвать водку в честь Трампа

Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» направил документы, необходимые для оформления товарного знака Trump в честь президента США Дональда Трампа. Под эти брендом производитель сможет выпускать водку, бренди, ликеры, вина, ром, пиво и прочие алкогольные и безалкогольные напитки.

— КЛВЗ «Кристалл» располагается в Обнинске Калужской области, входит в алкогольную группу «Кристалл», — передает Газета.ru.

Сын самого Дональда Трампа — Эрик Трамп — открыл предзаказ на собственный бренд водки, получивший название Trump Vodka. Сам президент США, будучи бизнесменом, также нередко запускает продажи брендированной продукции. Например, в прошлом году Трамп на своей странице в соцсети X анонсировал выпуск линейки авторского парфюма под названием Fight Fight Fight (Борись, борись, борись — прим. «ВМ»).

А за несколько недель до этого глава Белого дома, который на тот момент еще не вступил в должность, анонсировал продажи эксклюзивной серии акустических и электрогитар с изображением символики страны и лозунгом его предвыборной кампании на грифе.

Минздрав предупреждает: употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

