«Удивительное место». Почему семья беженцев из Латвии купила дом в белорусской деревне

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте «Честный рассказ» на YouTube-канале БЕЛТА беженец из Латвии Роман Самуль рассказал о том, почему вместе с женой Ольгой принял решение о покупке дома именно в белорусской деревне.
Супруги всегда хотели свой дом и участок. Ценность быть вдали от города они поняли еще во время пандемии коронавирусной инфекции. «Город — это такая вещь, где ты будешь всегда зависим, где могут перекрыть тебе кислород в любой момент. У нас (в Латвии во время пандемии. — Прим. БЕЛТА) даже был комендантский час. Войны нет, а комендантский час есть. То есть мы ночью не могли выйти. Мы не могли даже попасть в какие-то магазины, если, не дай бог, у нас нет той самой прививки или хотя бы сертификата, что ты переболел. И поэтому ты понимал, чтобы не быть запертым в четырех стенах, лучше свой дом», — отметил он.
«Плюс я просто помню те времена, когда у бабушки с дедом жили на летних каникулах. Это же было так здорово. А когда у тебя дети, тем более ты хочешь, чтобы они максимально дружили с природой. Поэтому и было решено, что мы идем к дому», — поделился Роман Самуль.
Он подчеркнул, что они с женой довольны тем, как все складывается после покупки дома в белорусской деревне, пусть пока и не все сделано так, как задумано. «У нас есть свой дом, свой участок, у нас есть все коммуникации. Может быть, ремонт не сделан, но это неважно. Главное, что все функционирует и работает. У нас есть тепло, причем у нас “ленивый” вариант — электрическое отопление, льготный тариф (за 11 копеек на все — вместе с духовкой электрической, электроплитой, бойлером, отопление). За месяц, ничего не отключая, я получил счет Br160. В Латвии это было бы под 1 тыс. евро, если именно с отоплением», — рассказал он.
Роман Самуль в выборе деревенской жизни в Беларуси для многих стал примером, а своим опытом семья делится в видеоблоге. «Уже очень многих людей “заразил”. У меня есть переселенцы, которые переезжают в Беларусь и покупают именно деревенские дома. Начинают их восстанавливать. Это же здорово, когда мы даем второй шанс старому дому. Когда мы даем шанс деревне снова жить. Когда мы услышим в них детские голоса. Когда будем радоваться просто тому, что мы можем чувствовать себя свободно. А только на природе это возможно», — сказал он, обратив внимание, что даже в их деревне помимо них живет еще одна семья переселенцев — из Израиля.
Среди плюсов жизни в деревне Роман также отметил богатую природу: «Грибные места, ягоды. Это же так классно, когда ты можешь в свой выходной день не собираться часами в квартире, чтобы поехать куда-то за город, еще в дороге провести час. А ты уже здесь, на месте. Ты можешь в любой момент, даже вечером, после всех своих дел или после работы просто выйти, ты уже находишься рядом с лесом или уже в лесу».
«Когда мы сюда приехали в первый раз, были в шоке, насколько здесь красивая природа. Это действительно удивительное место. Я познакомился сразу со всеми соседями. Они все вышли, деревенька небольшая. Мы разговорились. Они начали спрашивать: кто я, что я. Один даже меня узнал, потому что видел на белорусском телевидении. Мы сразу дружились», — сказал Роман Самуль.
В планах — дальнейшая стройка и благоустройство участка. «Надеюсь, все получится. По-другому и быть не может. В Беларуси желаниям свойственно исполняться», — добавил Роман. -0-