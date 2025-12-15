«Удивительное место». Почему семья беженцев из Латвии купила дом в белорусской деревне

Супруги всегда хотели свой дом и участок. Ценность быть вдали от города они поняли еще во время пандемии коронавирусной инфекции. «Город — это такая вещь, где ты будешь всегда зависим, где могут перекрыть тебе кислород в любой момент. У нас (в Латвии во время пандемии. — Прим. БЕЛТА) даже был комендантский час. Войны нет, а комендантский час есть. То есть мы ночью не могли выйти. Мы не могли даже попасть в какие-то магазины, если, не дай бог, у нас нет той самой прививки или хотя бы сертификата, что ты переболел. И поэтому ты понимал, чтобы не быть запертым в четырех стенах, лучше свой дом», — отметил он.