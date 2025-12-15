Россиянам рассказали о самых полезных салатах для новогоднего стола

В частности, Игорь Вишняков порекомендовал использовать в салате «Оливье» телятину или индейку вместо колбасы, а в «Селедке под шубой» — самостоятельно приготовленный майонез. При этом, по его словам, на столе обязательно должно присутствовать запеченное мясо или птица целиком в качестве символа единства семьи и благополучия.