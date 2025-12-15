Ричмонд
Россиянам рассказали о самых полезных салатах для новогоднего стола

Гастрономический эксперт Игорь Вишняков порекомендовал составить план-график приготовлений к Новому году.

Источник: Аргументы и факты

Главым трендом 2026 года является «осознанная ностальгия», на Новый год можно приготовить всем известные блюда, но по-новому, рассказал в беседе с АБН24 гастрономический эксперт Игорь Вишняков.

Как рассказал собеседник издания, следует стремиться не просто к обильному застолью, а к созданию особой атмосферы уюта и безопасности. Ее могут обеспечить всем известные блюда, но поданные в новой форме.

В частности, Игорь Вишняков порекомендовал использовать в салате «Оливье» телятину или индейку вместо колбасы, а в «Селедке под шубой» — самостоятельно приготовленный майонез. При этом, по его словам, на столе обязательно должно присутствовать запеченное мясо или птица целиком в качестве символа единства семьи и благополучия.

«Если раньше на столе был обязателен рыбный деликатес вроде красной икры, то теперь тренд — целая запеченная рыба с цитрусами и розмарином», — отметил эксперт.

Он также порекомендовал составить план-график приготовлений. Игорь Вишняков рассказал, что большинство салатов можно собрать утром 31 декабря, а заправить их перед полуночью. В то же время мясо или птицу лучше подготовить для запекания за сутки.

Ранее сообщалось, от каких блюд на новогоднем столе 2026 стоит отказаться.