Экс-министр молодежи, спорта и туризма ДНР Мишин погиб под Красноармейском

Бывший министр молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики (ДНР) Михаил Мишин погиб в боях под Красноармейском. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности на должности Евгений Ширшов.
— С глубокой скорбью сообщаю о гибели первого министра молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики Михаила Мишина. Михаил Викторович ушел из жизни в боях под Красноармейском, защищая нашу Родину, — написал Ширшов.
По его словам, Мишин ушел на фронт в самом начале спецоперации и «с оружием в руках прошел через многие испытания».
— Он посвятил свою жизнь служению Республике и защите ее интересов. Его вклад в становление и развитие спорта в ДНР неоценим, а его подвиг навсегда останется в наших сердцах, — говорится в публикации.
Красноармейск (украинское название — Покровск) — крупный город в Донецкой Народной Республике. 1 декабря начальник Генерального штаба Валерий Герасимов в одном из пунктов управления специальной военной операции на Украине доложил Владимиру Путину о взятии Красноармейска, а также Волчанска в Харьковской области. Официальные ведомства не комментировали информацию о применении новых тактик.