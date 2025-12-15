Мерц заявил, что российские активы еще долго будут заморожены в Европе

Канцлер Германии Фридрих Мерц сказал на пресс-конференции с Зеленским в Берлине, что активы России в Европе заморожены надолго, и Россия не сможет их забрать в ближайшее время. Мол, не могут украсть — так хоть обратно не отдадут.