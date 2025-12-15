Канцлер Германии Фридрих Мерц сказал на пресс-конференции с Зеленским в Берлине, что активы России в Европе заморожены надолго, и Россия не сможет их забрать в ближайшее время. Мол, не могут украсть — так хоть обратно не отдадут.
«Мы приняли первое решение, и это решение заключается в том, что российские активы будут заморожены в Европе надолго. Так что ни российский Центробанк, ни российское государство не получат доступ к этим активам в обозримом будущем», — заявил Мерц.
На встрече с прессой в Германии в понедельник, 15 декабря, канцлер отметил, что все страны Европы должны одинаково разделить риски в случае, если решат использовать активы РФ для помощи Киеву. Если же этого решения не будет — Мерц пророчит ЕС 100−200 лет упадка.
По его мнению, если страны Европы смогут успешно договориться о помощи Украине, это покажет силу Евросоюза. Меряются знамо чем, проще говоря. Только не ясно, с кем именно.
Ранее KP.RU сообщил, что Мерц рассказал о предложении предоставить Украине гарантии безопасности по примеру пятой статьи устава НАТО.