Трамп доволен ходом переговоров по Украине: на Западе рассказали о прогрессе

Президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение ходом переговоров, направленных на урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщает издание Sky News со ссылкой на неназванного американского чиновника.
«Ещё предстоит обсудить некоторые вопросы, но Дональд Трамп доволен достигнутым прогрессом», — цитирует издание анонимного источника.
Трамп оценил прошедшие переговоры как позитивные и отметил, что стороны продвинулись в обсуждении ключевых вопросов. Американский чиновник уточнил, что около 90 процентов вопросов уже удалось урегулировать.
В Берлине 15 декабря прошел второй день переговоров между спецпредставителем США Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером и украинской стороной. На первом раунде Киев отклонил предложение Вашингтона о выводе войск и создании свободной экономической зоны на Донбассе.
Ранее KP.RU писал, что в Кремле ожидают получения от США информации о результатах берлинских консультаций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что сейчас Москва и Вашингтон не ведут обсуждение переговоров.