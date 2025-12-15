Бывший министр молодежи и спорта ДНР Михаил Мишин погиб в зоне СВО

Бывший министр молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики Михаил Мишин погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает «КП-Донецк».
«Михаил Викторович ушел из жизни в боях под Красноармейском, защищая нашу Родину. Он посвятил свою жизнь служению Республике и защите ее интересов», — заявил действующий глава ведомства республики Евгений Ширшов.
Министр подчеркнул, что Мишин с самых первых лет становления ДНР взял на себя ответственность за возрождение и развитие спорта в республике. С начала спецоперации экс-министр присоединился с российским вооруженным силам, пройдя через множество испытаний, проявляя мужество и стойкость в зоне боевых действий.
Ранее KP.RU сообщал, в зоне проведения спецоперации погиб бывший заместитель главы Челябинска Сергей Репринцев.