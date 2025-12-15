Полина Диброва предстала в загадочном образе перед Новым годом

В преддверии праздников она пообещала вскоре продемонстрировать полный новогодний лук, начав с загадочной прически. На свежем селфи Полина в строгом костюме с глубоким декольте, но главный фокус внимания прикован к ее волосам. В комментариях фоловеры гадают: это укладка или же знаменитость решилась на ультракороткую стрижку.