Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полина Диброва предстала в загадочном образе перед Новым годом

Полина Диброва сменила имидж: подписчики спорят о новом образе.

Источник: Комсомольская правда

Ростовчанка Полина Диброва, известная как пока еще четвертая жена шоумена Дмитрия Диброва, представила подписчикам в соцсетях радикально новый образ, вызвавший бурное обсуждение.

В преддверии праздников она пообещала вскоре продемонстрировать полный новогодний лук, начав с загадочной прически. На свежем селфи Полина в строгом костюме с глубоким декольте, но главный фокус внимания прикован к ее волосам. В комментариях фоловеры гадают: это укладка или же знаменитость решилась на ультракороткую стрижку.

— Что-то из восьмидесятых, — навеяла воспоминание прическа Полины одной из подписчиц.

— Как Ирина Семина из «Одиноким предоставляется общежитие», — сравнила другая.

В общем, мнения аудитории разделились. Одни поклонники увидели в новом образе сходство с молодой Людмилой Гурченко, написав ей об этом в комментариях в положительном ключе. Другие отметили, что такая длина волос и локоны визуально добавляют Полине возраста.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!