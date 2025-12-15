Полина Диброва предстала в загадочном образе перед Новым годом

Ростовчанка Полина Диброва, известная как пока еще четвертая жена шоумена Дмитрия Диброва, представила подписчикам в соцсетях радикально новый образ, вызвавший бурное обсуждение.
В преддверии праздников она пообещала вскоре продемонстрировать полный новогодний лук, начав с загадочной прически. На свежем селфи Полина в строгом костюме с глубоким декольте, но главный фокус внимания прикован к ее волосам. В комментариях фоловеры гадают: это укладка или же знаменитость решилась на ультракороткую стрижку.
— Что-то из восьмидесятых, — навеяла воспоминание прическа Полины одной из подписчиц.
— Как Ирина Семина из «Одиноким предоставляется общежитие», — сравнила другая.
В общем, мнения аудитории разделились. Одни поклонники увидели в новом образе сходство с молодой Людмилой Гурченко, написав ей об этом в комментариях в положительном ключе. Другие отметили, что такая длина волос и локоны визуально добавляют Полине возраста.
