Турция объявила о сбитом беспилотнике над Черным морем

Вооруженные силы Турции обнаружили над Черным море воздушную цель, которая оказалась беспилотником. Истребитель F-16, который выделило НАТО, взял дрон под наблюдение, а позже сбил его, когда тот «вышел из-под контроля». Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщили на сайте Министерства обороны республики.

Глава Министерства энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что один из причалов терминала Каспийского трубопроводного консорциума получил значительные повреждения в результате удара морских украинских дронов по Новороссийску. Экспертам еще предстоит оценить возможность восстановления объекта.

Инцидент, который в КТК назвали целенаправленной террористической атакой безэкипажными катерами, произошел в 4:06 29 ноября по московскому времени. Во время атаки все погрузочные операции в порту прекратили, танкеры были отведены за пределы акватории КТК.

Министерство иностранных дел Казахстана позже выразило Украине протест после «очередной» атаки на инфраструктуру международного КТК. По словам представителя ведомства Айбека Смадиярова, этот удар стал третьим актом агрессии против гражданского объекта, работа которого обеспечена нормами международного права.

