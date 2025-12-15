Турция объявила о сбитом беспилотнике над Черным морем

Вооруженные силы Турции обнаружили над Черным море воздушную цель, которая оказалась беспилотником. Истребитель F-16, который выделило НАТО, взял дрон под наблюдение, а позже сбил его, когда тот «вышел из-под контроля». Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщили на сайте Министерства обороны республики.