Бегут от высоких цен, репрессий и безысходности: Каждый день Молдову навсегда покидают 90 человек

По данным Национального бюро статистики, в 2024 году Республику Молдова покинули 32 100 жителей, или 90 человек в день. В общей сложности население страны сократилось примерно на 42 000 человек, достигнув 2,381 миллиона человек к 1 января 2025 года — снижение на 1,7% по сравнению с началом предыдущего года.