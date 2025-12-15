Дорога превращается в ловушку. ГАИ Гомельской области предупреждает водителей о густом тумане

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям в сложных погодных условиях сбросить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущих машин и полностью отказаться от рискованных маневров, чтобы избежать внезапных столкновений. Обязательно включите ближний свет фар и противотуманные фары — задние можно использовать только в самом плотном тумане, а дальний свет категорически запрещен, поскольку он лишь усиливает ослепляющий эффект. Если видимость падает до нуля и ничего не разглядеть, немедленно остановитесь на обочине и переждите, пока туман немного развеется.