Дорога превращается в ловушку. ГАИ Гомельской области предупреждает водителей о густом тумане

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области резко ухудшаются погодные условия — опускается густой туман, который скрывает все вокруг и превращает дорогу в ловушку. Об этом сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям в сложных погодных условиях сбросить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущих машин и полностью отказаться от рискованных маневров, чтобы избежать внезапных столкновений. Обязательно включите ближний свет фар и противотуманные фары — задние можно использовать только в самом плотном тумане, а дальний свет категорически запрещен, поскольку он лишь усиливает ослепляющий эффект. Если видимость падает до нуля и ничего не разглядеть, немедленно остановитесь на обочине и переждите, пока туман немного развеется.
Пешеходам в таких условиях нужно стать максимально видимыми — без световозвращателей на одежде или рюкзаке вас просто не заметят из-за пелены. Переходите дорогу исключительно по пешеходному переходу, предварительно убедившись, что транспортные средства полностью остановились и водитель вас увидел. Если приходится идти по обочине, двигайтесь навстречу потоку машин, чтобы вовремя заметить приближающийся транспорт, и ни в коем случае не надевайте наушники, которые заглушат звуки. -0-