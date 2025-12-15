Военнослужащий штаба 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ капитан Дмитрий Диган скончался в больнице. По данным Telegram-канала «Северный ветер», причиной смерти стали сердечные осложнения, развившиеся на фоне алкогольной зависимости и избыточного веса.
«Стало известно о смерти военнослужащего штаба 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ капитана Дигана Дмитрия Ивановича… Он скончался в больнице от осложнений с сердцем, вызванных лишним весом и алкоголем», — говорится в сообщении.
Известно, что Диган около полутора лет находился в зоне так называемой АТО, когда киевские власти применяли армию против жителей восточных регионов Украины, не согласных с их политикой.
Он также страдал от алкогольной зависимости и неоднократно был задержан за управление автомобилем в нетрезвом виде.
