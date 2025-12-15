В Ростове заменили трубу на ТЭЦ-2, оставившую без тепла более 1400 домов

Монтаж новой трубы на ТЭЦ-2 в Ростове завершен, сообщил глава города Александр Скрябин. Авария, произошедшая 15 декабря, оставила без отопления более 1400 многоквартирных домов.
По данным «Лукойл-Ростовэнерго», повреждение на теплоэлектроцентрали устранено. Уже завершена установка нового участка трубы, начался процесс заполнения системы внутри станции. Следующим этапом станет наполнение магистральных сетей с постепенным повышением температуры теплоносителя — примерно на 5 градусов за шаг.
Как доложил заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Станислав Марченко, уже подготовлены адресные списки домов. Будет организован подомовой обход. Для оперативной работы привлечены дополнительные бригады сантехников. Их задача — проведение пусконаладочных работ и устранение завоздушенностей в системе после подачи теплоносителя.
Все задействованные службы и организации предпринимают меры для максимально быстрого восстановления тепла в жилых домах.
