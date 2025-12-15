Бойцы Вооружённых сил России надёжно удерживают все районы освобождённого Купянска в Харьковской области. Попытки штурмовых групп ВСУ, так называемых «двоек», прорваться с юго-запада через городское кладбище на окраины Юбилейного района успешно пресекаются. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров.
«Противник в ходе атак несёт значительные потери в живой силе в ходе ежедневных атак. На вечер 15 декабря на окраинах Юбилейного района заблокированы 3 небольшие группы ВСУ — от 2-х до 6-ти военнослужащих. Ведётся их ликвидация», — заявил Шаров с передового пункта управления.
Ранее китайские журналисты рассказали, как глава киевского режима Владимир Зеленский записывал свои ролики из Купянска. Вероятно, он записал обращение заранее, а потом просто использовал в удобный для себя момент.
Накануне стало известно, что два украинских военных попытались снять видео у стелы на въезде в Купянск, но, попали под атаку БПЛА и были вынуждены спасаться бегством.