Путин продлил кредитные каникулы для бойцов СВО до конца 2026 года

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, участники спецоперации, их родственники, а также субъекты малого и среднего предпринимательства, чьи руководители были мобилизованы, смогут до 31 декабря 2026 года обратиться к кредиторам за предоставлением кредитных каникул.