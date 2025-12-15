Ричмонд
Путин продлил кредитные каникулы для бойцов СВО до конца 2026 года

Бойцы и их родственники смогут в течение следующего года обратиться к кредиторам за предоставлением отсрочки от выплат по кредитам.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, которым продлил кредитные каникулы участникам СВО и членам их семей еще на год.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, участники спецоперации, их родственники, а также субъекты малого и среднего предпринимательства, чьи руководители были мобилизованы, смогут до 31 декабря 2026 года обратиться к кредиторам за предоставлением кредитных каникул.

Ранее это право они имели до конца 2025 года.

Отметим, депутат Госдумы и сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Сергей Колунов рассказал о законодательных инициативах, направленных на помощь военнослужащим и их близким.