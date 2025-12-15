«Мы ходили на елки с родителями, теперь приводим своих детей». В Могилеве зажгли главную елку региона

Посмотреть яркое шоу пришла и жительница областного центра Алла Тришкина. А вместе с ней трое детей — два мальчика и девочка. «Мне кажется, на такие праздники важно приходить с детьми: для них тут много нового, интересного и веселого. Конечно, они очень ждут, когда зажгут огни на нашей елке. Да что таить — мне тоже очень хотелось не пропустить этот волшебный момент, — рассказала она. — Все верят, что под Новый год обязательно случаются чудеса. И даже взрослые. Ведь в каждом из нас живет маленький ребенок, которому тоже хочется получить подарок и загадать свое самое заветное желание». Такие масштабные праздники, уверена она, не только дарят настроение, но и объединяют людей.