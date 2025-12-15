«Мы ходили на елки с родителями, теперь приводим своих детей». В Могилеве зажгли главную елку региона

15 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Молодежное патриотическое шоу «Приднепровье зажигает огни» прошло сегодня в Могилеве на площади Ленина, передает корреспондент БЕЛТА.
Организаторы подготовили масштабную праздничную программу, содержащую атмосферу зимнего торжества, современные молодежные тренды и чувство гордости за родную землю. В ней приняли участие известные артисты и блогеры. Полюбившиеся герои и зажигательная программа собрала в центре города несколько тысяч человек: люди приходили семьями, с друзьями и коллегами.
Одним из самых долгожданных событий стало появление главных героев новогодних праздников — Деда Мороза и Снегурочки. Вместе с гостями и зрителями они зажгли праздничную иллюминацию на главной елке Могилевской области.
Среди тех, кто решил зарядиться новогодним настроением, — могилевчанин Александр Макарчиков. На праздник он пришел с супругой Ольгой и сыном Ростиславом, которому всего полтора года. Мужчина поделился, что на такие праздники всегда нужно приходить всей семьей, и особенно с маленькими детьми. «Мы хотим, чтобы наш сын почувствовал эту удивительную атмосферу праздника, с детства ценил такие моменты. Мы же тоже раньше ходили на елки с родителями. Теперь вот наша очередь приводить сюда детей, а потом и они будут приводить сюда уже наших внуков — это ведь такая добрая традиция», — поделился мужчина.
Посмотреть яркое шоу пришла и жительница областного центра Алла Тришкина. А вместе с ней трое детей — два мальчика и девочка. «Мне кажется, на такие праздники важно приходить с детьми: для них тут много нового, интересного и веселого. Конечно, они очень ждут, когда зажгут огни на нашей елке. Да что таить — мне тоже очень хотелось не пропустить этот волшебный момент, — рассказала она. — Все верят, что под Новый год обязательно случаются чудеса. И даже взрослые. Ведь в каждом из нас живет маленький ребенок, которому тоже хочется получить подарок и загадать свое самое заветное желание». Такие масштабные праздники, уверена она, не только дарят настроение, но и объединяют людей.
Могилевчанка Елена Жаворонкова пришла к самой большой елке области вместе с дочкой Евой. «Для меня такие праздники — это ностальгия. Каждый Новый год я маленькая приходила на эту площадь вместе с родителями, тут еще раньше горки такие большие устанавливали, чтобы кататься можно было, — вспомнила женщина. — Теперь вот передаем традицию дальше. Для детей большие и яркие праздники — настоящее торжество и веселье. А еще такие мероприятия задают тон и настроение следующему году, что он будет радостным, ярким, счастливым».
Взрослым, признается Елена, тоже хочется праздника. «Мы почти всю жизнь проводим на работе, в заботе о семье, детях. А тут можно немного отвлечься, повеселиться и еще раз напомнить себе, что Новый год уже не за горами. Я уверена, что 2026-й для каждого из нас будет счастливым и успешным», — поделилась она.
Рассказала женщина и о том, как в их семье принято проводить новогоднюю ночь: под бой курантов за столом собирается большая семья — родители, брат, сестра, дети, племянники. «Мы семья дружная, которая крепко держится друг за друга. И Новый год — праздник семейный, когда нужно быть рядом с самыми близкими», — поделилась Елена Жаворонкова.
Заглянул на праздник и председатель Могилевского горисполкома Сергей Чертков. «Сегодня у нас первый такой большой праздник — зажжение огней на главной елке области. И дальше будет целая череда предновогодних мероприятий. Поэтому я уверен, что настроение всем жителям нашей области будет обеспечено», — отметил он.
Сергей Чертков также поделился, как отмечает Новый год. «Наша семейная традиция — встречать Новый год всем вместе за праздничным столом, смотреть новогодние программы и, если позволяет погода, гулять на улице. В таких простых вещах и есть счастье», — поделился председатель горисполкома.
Во время праздничного шоу председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко дал старт марафону добрых дел. «Сегодня мы вместе с вами на главной елке нашей области. Мы собрались здесь, чтобы дать старт марафону добрых дел, — сказал он. — Новый год — это не только исполнение желаний, но и возможность делать добрые дела для тех, кто их ждет, кто верит в чудо».
Праздник в Могилеве получился ярким и разнообразным: творческие и музыкальные номера, общение артистов и блогеров с публикой, розыгрыши призов и съемки финальной части интерактивного сериала «Зумеры» — именно так дали старт новогодним мероприятиям в Могилевской области. -0-
Фото Олега Фойницкого.