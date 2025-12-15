Штраф в 26 тыс. рублей: Пенсионер выплюнул залетевший в рот листок и раскошелился

Рой Марш рассказал, что в тот день дул сильный ветер. Он гулял по городу у моря и остановился отдохнуть у тростника. Вдруг ветер сорвал лист, который попал ему в рот. Он откашлялся и выплюнул его. В этот момент к нему подошли двое полицейских.