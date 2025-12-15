Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штраф в 26 тыс. рублей: Пенсионер выплюнул залетевший в рот листок и раскошелился

Daily Mail: Пожилого британца оштрафовали из-за листка, залетевшего ему в рот.

Источник: Комсомольская правда

В британском городе Скегнесс 86-летнего мужчину оштрафовали за то, что он плюнул на улице. Об этом пишет газета Daily Mail. Вот только причина плевка была вовсе не в невоспитанности — в рот пенсионеру попал посторонний предмет, и он просто пытался от него избавиться.

Рой Марш рассказал, что в тот день дул сильный ветер. Он гулял по городу у моря и остановился отдохнуть у тростника. Вдруг ветер сорвал лист, который попал ему в рот. Он откашлялся и выплюнул его. В этот момент к нему подошли двое полицейских.

Британские полисмены сказали, что видели, как он плюнул на землю, и теперь ему нужно заплатить штраф 250 фунтов (26 тыс. рублей). Марш пытался объяснить, что произошло, но его не стали слушать. Благодаря жалобе ему удалось снизить сумму штрафа до 150 фунтов (15,5 тысяч рублей), однако заплатить за попавший в рот листочек все равно пришлось.

Ранее KP.RU сообщил, что в Германии мужчину оштрафовали и лишили прав за то, что он обнялся с бывшим канцлером Олафом Шольцем.

Узнать больше по теме
Олаф Шольц: биография бывшего Федерального канцлера Германии
Политик, которому немцы дали прозвище Шольцомат — за сдержанность, безэмоциональность и специфическую манеру говорить. Но все это не помешало Олафу Шольцу пройти путь от юриста до главы правительства Германии. Его биография — в нашем материале.
Читать дальше