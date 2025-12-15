Штраф в 26 тыс. рублей: Пенсионер выплюнул залетевший в рот листок и раскошелился

В британском городе Скегнесс 86-летнего мужчину оштрафовали за то, что он плюнул на улице. Об этом пишет газета Daily Mail. Вот только причина плевка была вовсе не в невоспитанности — в рот пенсионеру попал посторонний предмет, и он просто пытался от него избавиться.
Рой Марш рассказал, что в тот день дул сильный ветер. Он гулял по городу у моря и остановился отдохнуть у тростника. Вдруг ветер сорвал лист, который попал ему в рот. Он откашлялся и выплюнул его. В этот момент к нему подошли двое полицейских.
Британские полисмены сказали, что видели, как он плюнул на землю, и теперь ему нужно заплатить штраф 250 фунтов (26 тыс. рублей). Марш пытался объяснить, что произошло, но его не стали слушать. Благодаря жалобе ему удалось снизить сумму штрафа до 150 фунтов (15,5 тысяч рублей), однако заплатить за попавший в рот листочек все равно пришлось.
Ранее KP.RU сообщил, что в Германии мужчину оштрафовали и лишили прав за то, что он обнялся с бывшим канцлером Олафом Шольцем.