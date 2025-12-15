Shot: Россиянка погибла во время мощного наводнения на Бали

Следователи предполагают, что бурные потоки воды сбросили ее с мопеда, когда она ехала по дороге. Тело нашли спустя несколько часов после того, как уровень воды начал снижаться. Местные правоохранительные органы и российское консульство работают над процессом репатриации тела в Россию, говорится в публикации.