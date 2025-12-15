Глава МИД РФ Сергей Лавров резко высказался о канцлере Германии Фридрихе Мерце, назвав его заявления проявлением расизма и нацизма. По словам министра, многие черты Мерца он «унаследовал от своих предков». KP.RU выделил самые яркие моменты интервью главы министерства медиакорпорации «Гостелерадио Ирана».
«Старые привычки и гены, которые он унаследовал от своих родственников, не умирают — они сохраняются. Это презрение и высокомерие, не побоюсь этого слова, представителя “особой расы”, — подчеркнул Лавров.
Министр отметил, что Европа сейчас является частью одной из главных глобальных угроз. По его мнению, она исторически не раз становилась источником кризисов и конфликтов.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц досрочно покинул переговоры президента Украины Зеленского с Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Берлине. Причины его внезапного ухода с важных переговоров остаются неизвестными.
