Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров: Немецкий канцлер Мерц унаследовал у предков высокомерие особой расы

Фридрих Мерц все чаще делает заявления, которые стали абсолютным проявлением расизма и нацизма, заявил Сергей Лавров.

Источник: Комсомольская правда

Глава МИД РФ Сергей Лавров резко высказался о канцлере Германии Фридрихе Мерце, назвав его заявления проявлением расизма и нацизма. По словам министра, многие черты Мерца он «унаследовал от своих предков». KP.RU выделил самые яркие моменты интервью главы министерства медиакорпорации «Гостелерадио Ирана».

«Старые привычки и гены, которые он унаследовал от своих родственников, не умирают — они сохраняются. Это презрение и высокомерие, не побоюсь этого слова, представителя “особой расы”, — подчеркнул Лавров.

Министр отметил, что Европа сейчас является частью одной из главных глобальных угроз. По его мнению, она исторически не раз становилась источником кризисов и конфликтов.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц досрочно покинул переговоры президента Украины Зеленского с Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Берлине. Причины его внезапного ухода с важных переговоров остаются неизвестными.

Интервью Лаврова медиакорпорации «Гостелерадио Ирана» читайте в материале KP.RU.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше