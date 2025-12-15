Лавров оценил переговоры с США по Украине: есть шанс на стабильное решение

Глава МИД России Сергей Лавров оценил последние контакты с США по ситуации на Украине. По его словам, западные страны по-разному реагируют на конфликт, и подход европейских коллег вызывает у него критику. Об этом он рассказал в интервью медиакорпорации «Гостелерадио Ирана», самые яркие моменты которого выделил сайт KP.RU.