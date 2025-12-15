Лавров оценил переговоры с США по Украине: есть шанс на стабильное решение

Глава МИД России Сергей Лавров оценил последние контакты с США по ситуации на Украине. По его словам, западные страны по-разному реагируют на конфликт, и подход европейских коллег вызывает у него критику. Об этом он рассказал в интервью медиакорпорации «Гостелерадио Ирана», самые яркие моменты которого выделил сайт KP.RU.
«Диагноз эти европейские “врачи” не ставят», — отметил Лавров, заявив, что Европа похожа на врача-двоечника, который не хочет понять, с какой болезнью к нему приходят.
В отличие от Европы, министр видит у США более серьезный подход. Он подчеркнул, что последние переговоры вселяют надежду. По его словам, американская сторона стала глубже понимать позицию России.
«Нужно сделать так, чтобы этот конфликт был урегулирован надежно и устойчиво. Ждем реакции от американцев по поводу того, как они поговорили с украинцами», — добавил глава МИД.
Интервью Лаврова медиакорпорации «Гостелерадио Ирана» читайте в материале KP.RU.