Группу пропавших в Пермском крае туристов удалось спасти

Пропавшую в Пермском крае два дня назад группу туристов на снегоходах нашли живыми. Они находились в пяти километрах от туристической базы: у них сломался транспорт и закончилось топливо. Вместе с ними была найдена другая группа из шести человек, которая также не вернулась вовремя с маршрута. Один из снегоходчиков рассказал, что туристы случайно поехали не по тому пути, а потом поняли, что «обратно не вернуться никак».