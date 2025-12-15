Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арестованную за поджог машины СК РФ украинку внесли в список террористов

Уроженка Киева Анастасия Стратович, арестованная за поджог автомобиля СК РФ, и её сообщник Тихонов внесены в список террористов и экстремистов.

Источник: АиФ Воронеж

Уроженку Киева Анастасию Стратович*, которая была арестована за поджог автомобиля Следственного комитета РФ, а также её сообщника Никиту Тихонова* внесли в перечень террористов и экстремистов. Информация об этом размещена на сайте Росфинмониторинга.

В перечне указано, что Анастасия Игоревна Стратович родилась 21 апреля 2002 года в Киеве, Никита Артурович Тихонови родился 25 июля 2001 года в Ташкенте Республика Узбекистан.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, который усиливает контроль за финансовыми операциями граждан, связанных с экстремизмом, терроризмом или диверсиями. Ранее лица, внесенные в реестр террористов и экстремистов, могли получать и использовать социальные выплаты, такие как пенсии и пособия, а также оплачивать налоги и штрафы.

Однако отмечается, что полиция имеет данные о том, что такие выплаты использовались для финансирования запрещённых организаций, в том числе лицами, находящимися в федеральном розыске.

*внесены в перечень террористов и экстремистов.