Арестованную за поджог машины СК РФ украинку внесли в список террористов

Уроженку Киева Анастасию Стратович*, которая была арестована за поджог автомобиля Следственного комитета РФ, а также её сообщника Никиту Тихонова* внесли в перечень террористов и экстремистов. Информация об этом размещена на сайте Росфинмониторинга.
В перечне указано, что Анастасия Игоревна Стратович родилась 21 апреля 2002 года в Киеве, Никита Артурович Тихонови родился 25 июля 2001 года в Ташкенте Республика Узбекистан.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, который усиливает контроль за финансовыми операциями граждан, связанных с экстремизмом, терроризмом или диверсиями. Ранее лица, внесенные в реестр террористов и экстремистов, могли получать и использовать социальные выплаты, такие как пенсии и пособия, а также оплачивать налоги и штрафы.
Однако отмечается, что полиция имеет данные о том, что такие выплаты использовались для финансирования запрещённых организаций, в том числе лицами, находящимися в федеральном розыске.
*внесены в перечень террористов и экстремистов.