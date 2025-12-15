Арестованную за поджог машины СК РФ украинку внесли в список террористов

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, который усиливает контроль за финансовыми операциями граждан, связанных с экстремизмом, терроризмом или диверсиями. Ранее лица, внесенные в реестр террористов и экстремистов, могли получать и использовать социальные выплаты, такие как пенсии и пособия, а также оплачивать налоги и штрафы.