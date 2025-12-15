«Всё в порядке?»: Как Виктория Целикова боролась с платьем на красной дорожке

Красная дорожка иногда преподносит неожиданные вызовы. Блогер и певица Виктория Целикова появилась в эффектном черном платье в пол со стразами, но всё внимание привлек не образ, а откровенно высокий разрез. Виктория то и дело одергивала ткань, спрашивала фотографов: «Как?», но исправить ситуацию не удавалось — нижнее белье было заметно. Была ли это досадная случайность или продуманный ход для привлечения внимания? Зрители и гости остались в недоумении.