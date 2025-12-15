Ричмонд
«Меня вырезали из фильма»: Как обида на премьере превратила Бориса Дергачева в режиссёра

Иногда именно неприятный опыт становится лучшим мотиватором. Борис Дергачев рассказал, как однажды сыграл в фильме, но на премьере с удивлением обнаружил, что его сцены вырезали. Именно тогда он принял решение, которое изменило его карьеру: стать режиссёром, чтобы больше никогда не зависеть от чужого монтажа. Теперь он не только играет, но и сам утверждает себя на роли — и этот путь оказался путём к настоящей творческой свободе. История о том, как неудача может открыть новую дверь.

