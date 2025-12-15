«Обыкновенное чудо необыкновенных детей» представили в Гомеле

15 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Уникальную выставку «Обыкновенное чудо необыкновенных детей» представили профсоюзы в Гомеле, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном объединении профсоюзов.
Авторы работ декоративно-прикладного творчества — дети с разной категорией инвалидности и особенностями психофизического развития. Это воспитанники образцовой ИЗО-студии «Палитра» и народной студии декоративно-прикладного искусства. Самому младшему творцу — 6 лет. Всего представлены работы 60 ребят.
Экспозиция развернулась в холле на первом этаже областного дома профсоюзов, преобразив это пространство в новогоднем стиле. Картины, изделия из шерсти, дерева и кожи, новогодние игрушки, гирлянды, венки, обереги, браслеты, брелоки — лишь малая часть рукотворных экспонатов с особой душевной энергетикой. Каждая из детских поделок, в которых отражается красота души и жизни юных мастеров, красноречивее сотен слов.
Как подчеркнули в областном объединении профсоюзов, председатели отраслевых обкомов и молодежный совет поддержали этот добрый предновогодний проект. Такие интерактивные мероприятия позволяют укрепить веру в существование чего-то волшебного в реальной жизни — иначе не назвать творческие успехи ребят. Мальчики и девчонки с инклюзией видят, слышат или воспринимают этот мир не так, как их сверстники. Однако их творения доказывают, что существующие ограничения — лишь условности. Это показывают их яркие работы, представленные на мольбертах, а также витринах.
Все желающие смогли смастерить новогоднюю брошь на мастер-классе. Частичку яркого настроения подарил гостям выставки руководитель образцовой изостудии «Палитра» Александр Покатило. Он перенес на бумагу четко подмеченные черты лиц посетителей, создав веселые портреты-шаржи.
Не произнеся ни звука, ребята из театра жестовой песни «Мы все равны» под руководством Евгения Васильева исполнили свой хит.
Особенность выставки в том, что все экспонаты можно приобрести по символической цене. Этим ценители рукоделия могут внести свой вклад в развитие клубных формирований, в которых занимаются люди с ограниченными возможностями по здоровью.
Профсоюзные лидеры и активисты пожелали талантливым ребятам с особенностями здоровья, успехов, мира и добра.
Этот проект дал старт республиканской акции «Профсоюзы — детям» в юго-восточном регионе. Необычная экспозиция будет представлена до конца месяца.
Организаторами выставки выступили Гомельское областное объединение профсоюзов и Гомельский областной центр инклюзивной культуры. -0-