«Обыкновенное чудо необыкновенных детей» представили в Гомеле

Как подчеркнули в областном объединении профсоюзов, председатели отраслевых обкомов и молодежный совет поддержали этот добрый предновогодний проект. Такие интерактивные мероприятия позволяют укрепить веру в существование чего-то волшебного в реальной жизни — иначе не назвать творческие успехи ребят. Мальчики и девчонки с инклюзией видят, слышат или воспринимают этот мир не так, как их сверстники. Однако их творения доказывают, что существующие ограничения — лишь условности. Это показывают их яркие работы, представленные на мольбертах, а также витринах.