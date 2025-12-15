Ричмонд
Радиостанция «Судного дня» передала четвертое сообщение за 15 декабря

В эфире радиостанции «Судного дня» прозвучало слово «бузотерка».

Источник: Аргументы и факты

Радиостанция «Судного дня» передала в эфир четвертое сообщение за 15 декабря, оно содержит слово «бузотерка», информирует Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает ее активность.

Сообщение передали в 21:23 по Москве.

«НЖТИ 67939 БУЗОТЕРКА 3226 4768», — прозвучало в эфире.

До этого момента радиостанция передала три сообщения, которые содержали слова «входошунт», «линцокрин» и «лазомиг».

Отметим, радиостанция «Судного дня» начала вещание в 70-х годах ХХ века. Подавляющую часть времени в ее эфире звучит радиолокационное жужжание. Официальных разъяснений о назначении станции нет. В то же время некоторые пользователи Сети связывают ее сообщения с мировыми событиями.

Ранее сообщалось, что радиостанция «Судного дня» передала в эфир слово «бермудский».