Радиостанция «Судного дня» передала четвертое сообщение за 15 декабря

Отметим, радиостанция «Судного дня» начала вещание в 70-х годах ХХ века. Подавляющую часть времени в ее эфире звучит радиолокационное жужжание. Официальных разъяснений о назначении станции нет. В то же время некоторые пользователи Сети связывают ее сообщения с мировыми событиями.