Минпромторг введет обязательную маркировку на презервативы

Между тем программа диспансеризации в России с 2026 года претерпит существенные изменения в соответствии с обновленным приказом Министерства здравоохранения. Перечень включает в себя скрининг на вирусные гепатиты и дополнительные исследования, направленные на оценку репродуктивного здоровья населения.