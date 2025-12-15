Минпромторг введет обязательную маркировку на презервативы

Министерство промышленности и торговли предложило с 1 июня следующего года ввести обязательную маркировку для дополнительных категорий медицинских изделий. Среди товаров значатся презервативы, филлеры и косметологические нити, используемые в пластической хирургии и косметологии.
Планируемое расширение маркировки охватит и такие категории товаров, как шприцы, инфузионные системы, медицинские салфетки, пробирки, аппараты для различных видов терапии, оборудование для искусственного дыхания или прочую дыхательную терапевтическую аппаратуру, а также инкубаторы для новорожденных, передает РИА Новости.
Между тем программа диспансеризации в России с 2026 года претерпит существенные изменения в соответствии с обновленным приказом Министерства здравоохранения. Перечень включает в себя скрининг на вирусные гепатиты и дополнительные исследования, направленные на оценку репродуктивного здоровья населения.
Минздрав определит порядок применения врачами клинических рекомендаций для лечения различных заболеваний, травм и состояний, которые угрожают жизни и здоровью. Как теперь будут работать с клиническими рекомендациями и что изменится в лечении россиян — в материале «Вечерней Москвы».