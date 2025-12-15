Правительство расширит эксперимент сдачи ОГЭ еще на девять регионов России

«Правительство решило продлить эксперимент по расширению доступности среднего профессионального образования (СПО), который предусматривает для выпускников 9-х классов, принявших решение о поступлении в СПО, право на сдачу только двух обязательных предметов для прохождения ОГЭ и получения аттестата об основном общем образовании. К нему будут подключены еще девять регионов», — заявили в правительстве.