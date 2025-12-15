Правительство расширит эксперимент сдачи ОГЭ еще на девять регионов России

Правительство России объявило о расширении эксперимента по сдаче двух ОГЭ вместо четырех для поступления в колледжи. Теперь к этой инициативе присоединятся еще девять регионов РФ, о чем сообщили в телеграм-канале Кабмина.
«Правительство решило продлить эксперимент по расширению доступности среднего профессионального образования (СПО), который предусматривает для выпускников 9-х классов, принявших решение о поступлении в СПО, право на сдачу только двух обязательных предметов для прохождения ОГЭ и получения аттестата об основном общем образовании. К нему будут подключены еще девять регионов», — заявили в правительстве.
Сперва подобная практика была введена в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Эксперимент позволил упростить процедуру поступления выпускников девятых классов в учреждения среднего профессионального образования. Учащиеся могли сдать только два экзамена — по русскому языку и математике, вместо традиционных четырех предметов.
Какие конкретно регионы подключат к эксперименту — сообщат позже.
