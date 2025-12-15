Какие меры соцзащиты предусмотрены для студентов с инвалидностью, рассказали в Минобразования

Кодексом Республики Беларусь об образовании также закреплен ряд льгот для лиц с особенностями психофизического развития. «В первую очередь это создание специальных условий для получения образования с учетом особенностей психофизического развития. Предусмотрено бесплатное психолого-медико-педагогическое обследование в государственных центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (ЦКРОиР), бесплатная коррекция физических и психических нарушений в государственных учреждениях, реализующих программы специального образования. Также обеспечивается бесплатная перевозка на регулярном городском автотранспорте общего пользования и в государственные ЦКРОиР для обучающихся в них, а также в учреждения дошкольного, общего среднего и другого образования. Это касается лиц с нарушением функции опорно-двигательного аппарата и значительным нарушением передвижения, в том числе передвигающихся на колясках», — отметила консультант.