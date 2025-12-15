Какие меры соцзащиты предусмотрены для студентов с инвалидностью, рассказали в Минобразования

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Консультант отдела адаптации и интеграции лиц с особенностями психофизического развития Министерства образования Людмила Мордович рассказала в проекте БЕЛТА «Страна говорит», какие меры соцзащиты предусмотрены для студентов с инвалидностью.
Для студентов-инвалидов гарантирован ряд условий. «Законодательством установлена меньшая наполняемость учебных групп при получении профессионально-технического и среднего специального образования, возможность создания центров профессиональной социальной реабилитации, назначение социальной стипендии. В процессе обучения они имеют право на первоочередное получение места в общежитии, а после окончания профессионально-технического или высшего учебного заведения им гарантированно предоставляется первое рабочее место», — рассказала Людмила Мордович.
Кодексом Республики Беларусь об образовании также закреплен ряд льгот для лиц с особенностями психофизического развития. «В первую очередь это создание специальных условий для получения образования с учетом особенностей психофизического развития. Предусмотрено бесплатное психолого-медико-педагогическое обследование в государственных центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (ЦКРОиР), бесплатная коррекция физических и психических нарушений в государственных учреждениях, реализующих программы специального образования. Также обеспечивается бесплатная перевозка на регулярном городском автотранспорте общего пользования и в государственные ЦКРОиР для обучающихся в них, а также в учреждения дошкольного, общего среднего и другого образования. Это касается лиц с нарушением функции опорно-двигательного аппарата и значительным нарушением передвижения, в том числе передвигающихся на колясках», — отметила консультант.
Какую продукцию производят на предприятиях общественных объединений инвалидов, рассказала эксперт Сколько доступных для инвалидов соцобъектов насчитывается в Беларуси, рассказали в Минтруда.
Дополнительно предоставляется бесплатное пользование учебниками и учебными пособиями, бесплатное проживание и питание в учреждениях специального образования — специальных детских садах, школах и школах-интернатах. Бесплатное питание обеспечивается и для детей, обучающихся в специальных классах и классах интегрированного обучения и воспитания в учреждениях общего среднего образования. -0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.