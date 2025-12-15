Ричмонд
Американский словарь Merriam-Webster выбрал слово 2025 года

Английское слово slop («слоп») было провозглашено редакторами американского толкового словаря Merriam-Webster Collegiate Dictionary словом 2025 года.

Авторы словаря дали слову slop определение "цифровой контент низкого качества, который обычно массово производится с помощью искусственного интеллекта.

Как рассказали эксперты, слово slop в XVIII веке переводилось как «мягкая грязь», в XIX веке как «пищевые отходы», а затем как «мусор» в широком смысле илипродукт малой ценности.

