В России могут ввести обязательную маркировку презервативов и филлеров

Новые категории товаров уже апробируются в рамках эксперимента, который стартовал в стране 1 сентября 2024 года и продлится до конца февраля 2026 года. Министерство напомнило, что маркировка отдельных видов медицинских изделий поэтапно вводится с осени 2023 года. В настоящее время она уже действует для таких товаров, как слуховые аппараты, коронарные стенты, компьютерные томографы, ортопедическая обувь, медицинские перчатки и изделия гигиены при недержании.