В России могут ввести обязательную маркировку презервативов и филлеров

Минпромторг России предложил с 1 июня 2026 года ввести обязательную маркировку для ряда медицинских изделий, включая презервативы, медицинские маски, филлеры и косметологические нити. Соответствующий проект постановления размещён министерством на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Источник: Life.ru

В перечень продукции, подлежащей обязательной маркировке, также вошли шприцы, инфузионные системы, стерильные салфетки, пробирки и различное медицинское оборудование. Среди него указаны аппараты для терапии и искусственного дыхания, инкубаторы для новорождённых. Кроме того, в списке находятся имплантаты, применяемые в пластической хирургии и косметологии.

Новые категории товаров уже апробируются в рамках эксперимента, который стартовал в стране 1 сентября 2024 года и продлится до конца февраля 2026 года. Министерство напомнило, что маркировка отдельных видов медицинских изделий поэтапно вводится с осени 2023 года. В настоящее время она уже действует для таких товаров, как слуховые аппараты, коронарные стенты, компьютерные томографы, ортопедическая обувь, медицинские перчатки и изделия гигиены при недержании.

Ранее Минпромторг России предложил ограничить госзакупки импортных коронарных стентов и баллонных катетеров для отечественных медучреждений. В обновлённый список предлагается включить стандартные баллонные катетеры для ангиопластики, а также лекарственно-элютирующие и металлические непокрытые стенты для коронарных артерий. В министерстве отметили, что на территории России уже работают не менее семи предприятий, выпускающих данную продукцию.

