Синоптики обещают плюсовую погоду в Москве в ближайшие дни

Синоптик пообещала оттепель в Подмосковье.
В Москве и Московской области с 16 декабря начнется затяжная оттепель, из-за которой ныне лежащий снег в столице почти полностью растает к концу недели. Такой прогноз дала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
«Завтра в Москве температура воздуха будет днем положительной, в диапазоне 0…+2 °С ', — напомнила Позднякова “Ридусу”. Метеоролог подчеркнула, что потепление будет устойчивым, ожидается плюсовая погода.
Как уточнила специалист Метеобюро, в последующие дни до воскресенья включительно ночью в Москве столбики термометров будут находиться в пределах −2…+3 °С. Дневная температура воздуха ожидается в диапазоне −1…+4 °С. При таких значениях возможны интенсивное таяние снега, образование луж и гололедицы в утренние и вечерние часы.
Согласно прогнозу, опубликованному на сайте Гидрометцентра России, в понедельник, 15 декабря, в Москве сохраняется облачная погода с периодическими прояснениями. Местами возможен небольшой снег, на дорогах ожидается гололедица, а температура воздуха может опуститься до −6 °С.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозировал, что к середине недели снег будет лежать уже на 92% территории России за счет похолодания и сохранения покрова, прежде всего в Приволжском округе и азиатской части страны. При этом по предыдущему прогнозу Татьяны Поздняковой в Москве заметное похолодание ожидалось лишь к середине второй декады декабря, тогда как в ближайшие дни сохранялся умеренно теплый фон с небольшими осадками.