Синоптики обещают плюсовую погоду в Москве в ближайшие дни

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозировал, что к середине недели снег будет лежать уже на 92% территории России за счет похолодания и сохранения покрова, прежде всего в Приволжском округе и азиатской части страны. При этом по предыдущему прогнозу Татьяны Поздняковой в Москве заметное похолодание ожидалось лишь к середине второй декады декабря, тогда как в ближайшие дни сохранялся умеренно теплый фон с небольшими осадками.